Desemprego na zona do euro caiu para 6,1% em fevereiro

O índice de desemprego da zona do euro caiu ligeiramente em fevereiro para 6,1% da população ativa, abaixo dos 6,2% de janeiro, anunciou a agência europeia de estatísticas Eurostat nesta terça-feira (1º).

O índice de 6,2% foi o menor nível da série histórica, iniciada em abril de 1998, nos países que compartilham a moeda comum.

O desemprego na comparação anual caiu 0,4 ponto percentual nos países da zona do euro, de acordo com dados do Eurostat.

Cerca de 12,68 milhões de pessoas estavam desempregadas em fevereiro nos 27 Estados-membros da UE, incluindo 10,58 milhões nos países da zona do euro.

Das principais economias da zona do euro, a Alemanha ficou abaixo da média, ao registrar um aumento de 3,5%, o mesmo nível dos dois meses anteriores.

Uma tendência semelhante foi observada na Itália, que registrou um desemprego de 5,9%, abaixo dos 6,2% de janeiro.

A França, por sua vez, permaneceu acima da média da zona do euro, com o desemprego em 7,4%, ligeiramente abaixo dos 7,3% de janeiro.

Enquanto isso, a Espanha teve a maior taxa de desemprego de todos os países da UE, com 10,4%. Esse nível é ligeiramente inferior aos 10,5% medidos em janeiro, mas ainda é consideravelmente alto.

