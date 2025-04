Trump diz que americanos desejam que ele concorra a um novo mandato

O presidente Donald Trump afirmou na segunda-feira que os americanos querem que ele seja candidato a um novo mandato, algo proibido pela Constituição dos Estados Unidos, mas que ele considera possível.

O republicano de 78 anos ocupou o cargo entre 2017 e 2021 e iniciou o segundo mandato à frente da Casa Branca em 20 de janeiro.

"As pessoas estão me pedindo para concorrer", disse Trump aos jornalistas no Salão Oval ao ser questionado sobre a possibilidade de tentar um terceiro mandato.

"Eu não sei. Nunca pesquisei sobre isso. Dizem que há uma maneira de fazer isso, mas não sei sobre isso. Não pesquisei sobre isso. Eu quero fazer um trabalho fantástico", afirmou.

Ao comentar uma eventual disputa contra o ex-presidente Barack Obama, que cumpriu dois mandatos, Trump respondeu: "Isso seria bom, eu gostaria disso".

O magnata republicano afirmou no domingo, em uma entrevista ao canal NBC News, que não estava "brincando" sobre a ideia de buscar um terceiro mandato.

O primeiro presidente dos Estados Unidos, George Washington, estabeleceu uma tradição ao não buscar outro mandato após completar sua segunda etapa na presidência em 1797.

Mas a regra só foi formalmente incluída na Constituição após a Segunda Guerra Mundial, com a ratificação da 22ª emenda em 1951.

O texto estabelece que ninguém pode ser eleito presidente dos Estados Unidos mais de duas vezes.

aue/ph/dw/jgc/arm/mas/fp