Bruno Fernandes não vai deixar o Manchester United, garante Ruben Amorim

O técnico do Manchester United, Ruben Amorim, descartou nesta segunda-feira (31) a transferência do seu capitão, Bruno Fernandes, jogador que segundo a imprensa, seria alvo de grande interesse do Real Madrid.

O meia-atacante português, de 30 anos e com contrato com o United até 2027, tem sido alvo de rumores nos últimos dias como um possível futuro reforço do Real Madrid, que segundo notícias publicadas pela imprensa estaria preparando uma oferta de 90 milhões de euros (cerca de R$ 558 milhões na cotação atual) para contratá-lo na próxima temporada.

"Não, isso não vai acontecer", garantiu Amorim sobre uma eventual transferência. "Preciso do Bruno aqui (...) Queremos voltar a ganhar a Premier League e queremos que os melhores jogadores continuem conosco", disse o treinador.

"Ele é o tipo de jogador que queremos, por isso não vai a lugar nenhum", acrescentou durante a coletiva de imprensa na véspera da visita ao Nottingham Forest, pela Premier League.

O jogador da seleção portuguesa, que chegou em 2020 vindo do Sporting de Lisboa, marcou 95 gols em 277 jogos com a camisa dos 'Red Devils'.

dj/hpa/bm/dr/aam