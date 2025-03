"Não vemos recessão no horizonte" com as tarifas, diz diretora do FMI

"Não vemos uma recessão no horizonte", declarou a diretora-gerente do Fundo Monetário Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, sobre as tarifas que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ameaça impor, mas expressou preocupação com a capacidade dos países de resistirem a mais crises.

"Não prevemos consequências drásticas [para a economia mundial]. Será mais uma pequena correção para baixo. (...) Não vemos uma recessão no horizonte. Não vemos estagflação no horizonte", declarou Georgieva em um evento online organizado pela agência Reuters.

A estagflação combina baixo crescimento com uma inflação acima da média histórica.

"O que nos preocupa é a capacidade das economias de absorver choques adicionais", afirmou Georgieva.

Isso ocorre porque as dívidas nacionais dispararam após a pandemia de covid-19.

Nesse contexto, Georgieva espera que a inflação não volte a subir. Caso aumente, haveria o risco de necessidade de elevação das taxas de juros, o que aumentaria ainda mais o peso da dívida.

Em poucas semanas desde seu retorno à Casa Branca, o presidente Donald Trump aumentou consideravelmente as tarifas sobre produtos como aço e alumínio e promete uma nova rodada de aumentos a partir de quarta-feira.

