Lazio empata com Torino e se afasta de vaga na Champions

A Lazio ficou no empate em casa com o Torino em 1 a 1 nesta segunda-feira (31), no jogo que fechou a 30ª rodada do Campeonato Italiano, e se afastou da zona de classificação para a próxima Liga dos Campeões.

Adam Marusic (57') abriu o placar para o time romano no segundo tempo, mas Gvidas Gineitis (82') deixou tudo igual na reta final.

Na tabela, a Lazio sobe para a sétima posição com os mesmos 52 pontos da Roma, que é sexta, mas se afasta do objetivo de chegar ao Top 4, que termina no Bologna (56 pontos).

Por sua vez, o Torino é o 11º, sem grandes pretensões no campeonato e sem risco de rebaixamento.

Em outro jogo disputado nesta segunda-feira, Verona (14º) e Parma (16º) empataram sem gols.

Na luta pelo título, a líder Inter de Milão venceu a Udinese por 2 a 1 no domingo e manteve a vantagem de três pontos sobre o Napoli (2º), que horas depois bateu o Milan pelo mesmo placar.

A Atalanta (3ª), derrotada por 1 a 0 em casa pela Fiorentina, ficou mais longe do sonho de conquistar o 'Scudetto', a seis pontos do time napolitano e a nove da Inter.

-- Resultados da 30ª rodada do Campeonato Italiano e classificação:

- Sábado:

Como - Empoli 1 - 1

Unione Venezia - Bologna 0 - 1

Juventus - Genoa 1 - 0

Lecce - Roma 0 - 1

- Domingo:

Cagliari - Monza 3 - 0

Fiorentina - Atalanta 1 - 0

Inter - Udinese 2 - 1

Napoli - Milan 2 - 1

- Segunda-feira:

Hellas Verona - Parma 0 - 0

Lazio - Torino 1 - 1

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Inter 67 30 20 7 3 67 28 39

2. Napoli 64 30 19 7 4 47 24 23

3. Atalanta 58 30 17 7 6 63 29 34

4. Bologna 56 30 15 11 4 50 34 16

5. Juventus 55 30 14 13 3 46 28 18

6. Roma 52 30 15 7 8 45 30 15

7. Lazio 52 30 15 7 8 51 42 9

8. Fiorentina 51 30 15 6 9 47 30 17

9. Milan 47 30 13 8 9 45 35 10

10. Udinese 40 30 11 7 12 36 41 -5

11. Torino 39 30 9 12 9 35 35 0

12. Genoa 35 30 8 11 11 28 38 -10

13. Como 30 30 7 9 14 36 47 -11

14. Hellas Verona 30 30 9 3 18 29 58 -29

15. Cagliari 29 30 7 8 15 31 44 -13

16. Parma 26 30 5 11 14 35 49 -14

17. Lecce 25 30 6 7 17 21 49 -28

18. Empoli 23 30 4 11 15 24 47 -23

19. Unione Venezia 20 30 3 11 16 23 43 -20

20. Monza 15 30 2 9 19 24 52 -28

