Homem acusado de vandalizar resort de golfe de Trump na Escócia é liberado sob fiança

Um tribunal decretou, nesta segunda-feira (31), a liberdade sob fiança de um homem acusado de vandalizar o complexo de golfe Turnberry do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, na Escócia, após a ação de um grupo de manifestantes neste resort de luxo no início do mês.

Kieran Robson, de 33 anos, foi acusado de vandalizar intencionalmente a propriedade e não refutou as acusações contra ele durante a breve audiência realizada no Tribunal de Ayr Sheriff, no sudoeste da Escócia.

Robson, que foi preso em 12 de março, foi liberado sob fiança enquanto aguarda uma nova data para apresentar-se à Justiça.

A polícia foi acionada no complexo turístico de South Ayrshire durante a noite de 8 de março, quando o campo de golfe foi danificado, o clube do resort foi pintado com tinta vermelha e a frase "Gaza não está à venda" foi escrita em tinta branca no gramado.

No domingo, após uma ligação com o primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, Trump utilizou sua rede Truth Social para condenar os danos à sua propriedade e elogiar a aplicação da lei no país.

Na semana passada, uma mulher de 66 anos e um homem de 75 anos presos durante a investigação foram liberados enquanto aguardam novas investigações sobre o mesmo episódio, afirmou a polícia escocesa.

A propriedade, no sudoeste da Escócia, é um dos dois complexos turísticos que o presidente americano possui no país onde sua mãe nasceu.

Outro campo de golfe de Trump na Irlanda foi atacado em março, quando ativistas plantaram bandeiras palestinas nos gramados dos campos de golfe.

