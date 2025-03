Imagem de narcotraficante é projetada durante show no México

Uma imagem de Nemesio Oseguera, conhecido como "El Mencho", líder do poderoso Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), foi projetada no fim de semana durante um show no oeste do México, o que atraiu críticas da presidente Claudia Sheinbaum nesta segunda-feira (31).

A imagem de Oseguera foi projetada no sábado como parte de um show do grupo musical regional "Los Alegres del Barranco", em um conhecido auditório da cidade de Guadalajara, no estado de Jalisco, onde um suposto centro de treinamento do crime organizado foi descoberto no início de março.

A imagem apareceu quando o grupo cantava "El dueño del palenque", supostamente escrita em homenagem a "Mencho".

A exibição atraiu críticas de autoridades locais e federais, já que Jalisco, sede do CJNG, é um dos estados mais atingidos pela violência criminal no México e a região com o maior número de pessoas desaparecidas no país.

"Isso não deveria acontecer, não é certo. Façam uma investigação, isso não é certo", disse Sheinbaum durante sua coletiva de imprensa matinal nesta segunda-feira.

O CJNG é uma das máfias mais poderosas do México e, junto com o Cartel de Sinaloa, é responsável por grande parte da violência que assola o país nos últimos anos, de acordo com especialistas.

As autoridades dos Estados Unidos oferecem uma recompensa de 15 milhões de dólares (cerca de 86 milhões de reais) por informações que levem à captura de Oseguera.

