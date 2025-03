Campeã em Miami, Sabalenka segue soberana no ranking da WTA

A bielorrussa Aryna Sabalenka, campeã do Miami Open no fim de semana, segue soberana no ranking da WTA, publicado nesta segunda-feira (31).

Sabalenka confirmou seu grande momento no sábado, ao vencer na final do WTA 1000 de Miami a americana Jessica Pegula por 2 sets a 0 (7-5 e 6-2), deixando para trás as dolorosas derrotas nas finais do Aberto da Austrália e em Indian Wells.

A polonesa Iga Swiatek continua na segunda posição do ranking, mas longe do nível arrasador que mostrou em parte da temporada passada. Por sua vez, Pegula aparece em quarto, atrás de sua compatriota Coco Gauff.

Outra que comemorou uma ascensão nesta semana foi a espanhola Paula Badosa, que subiu dois degraus na lista e agora está de volta ao Top 10 como número 9 do mundo.

A brasileira Bia Haddad continua sendo a jogadora latino-americana mais bem colocada, em 17º, ganhando uma posição em relação ao ranking da semana passada.

-- Ranking da WTA publicado nesta segunda-feira, 31 de março de 2025:

1. Aryna Sabalenka (BLR) 10.541 pontos

2. Iga Swiatek (POL) 7.470

3. Coco Gauff (EUA) 6.063

4. Jessica Pegula (EUA) 5.796

5. Madison Keys (EUA) 4.949

6. Jasmine Paolini (ITA) 4.843 (+1)

7. Mirra Andreeva (RUS) 4.775 (-1)

8. Zheng Qinwen (CHN) 4.135 (+1)

9. Paula Badosa (ESP) 3.821 (+2)

10. Elena Rybakina (CAZ) 3.808 (-2)

11. Emma Navarro (EUA) 3.749 (-1)

12. Daria Kasatkina (AUS) 3.006

13. Karolina Muchova (CZE) 2.919 (+1)

14. Diana Shnaider (RUS) 2.913 (-1)

15. Barbora Krejcikova (CZE) 2.675 (+1)

16. Amanda Anisimova (EUA) 2.454 (+1)

17. Beatriz Haddad Maia (BRA) 2.259 (+1)

18. Elina Svitolina (UCR) 2.240 (+4)

19. Liudmila Samsonova (RUS) 2.150 (+2)

20. Donna Vekic (CRO) 2.141 (-1)

