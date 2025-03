Primeiro foguete orbital lançado da Europa continental cai após segundos de voo

O primeiro foguete orbital lançado da Europa continental caiu após apenas alguns segundos de voo neste domingo (30) na base espacial norueguesa de Andøya, no Ártico.

Logo após a decolagem, o foguete Spectrum, uma aeronave de duas etapas desenvolvida pela start-up alemã Isar Aerospace, começou a oscilar, girar e caiu no chão em uma grande explosão, de acordo com imagens transmitidas ao vivo no YouTube.

Um foguete orbital é um veículo de lançamento capaz de colocar cargas úteis, como um satélite, na órbita da Terra ou além.

Antes do lançamento, que foi adiado várias vezes devido às condições climáticas, a Isar Space declarou que tinha pouca esperança de atingir a órbita da Terra em sua primeira tentativa.

"Cada segundo de voo conta, porque nos permite coletar dados e ganhar experiência", disse Daniel Metzler, cofundador e CEO da jovem empresa alemã.

"Trinta segundos de voo já seriam um verdadeiro sucesso", enfatizou em mensagem à AFP.

O Spectrum, com 28 metros de altura e dois metros de diâmetro, fez seu primeiro teste sem carga, embora tenha capacidade para uma tonelada.

Em 2023, houve uma primeira tentativa de voo orbital do Reino Unido, realizada pela Virgin Orbit. A empresa do bilionário Richard Branson usou um Boeing 747 para o lançamento, que falhou e a empresa faliu.

