Exército israelense intercepta míssil disparado do Iêmen

O Exército israelense anunciou, neste domingo (30), que interceptou um míssil disparado do Iêmen, que ativou as sirenes de ataque aéreo em diversas áreas do país.

"Depois que sirenes soaram em várias áreas de Israel, um míssil lançado do Iêmen foi interceptado pela IAF [força aérea] antes de cruzar o território israelense", disse o Exército em um comunicado.

Os rebeldes huthis do Iêmen, apoiados pelo Irã, disparam mísseis contra Israel com frequência desde que a guerra em Gaza começou em 7 de outubro de 2023, após o ataque do Hamas a Israel.

Os huthis também atacam navios no Mar Vermelho e no Golfo de Áden, alegando agir em solidariedade ao povo palestino.

jd/dcp/pc/zm/aa