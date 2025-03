Milhares de torcedores vão às ruas para comemorar título do Newcastle na Copa da Liga

Milhares de torcedores foram às ruas neste sábado (29) para comemorar a conquista do Newcastle na Copa da Liga Inglesa, com a vitória sobre o Liverpool na final há duas semanas, o primeiro título nacional do clube em 70 anos.

Os jogadores desfilaram em dois ônibus e foram recebidos por uma multidão, que entoava cânticos e festejava perto de seus ídolos.

A torcida do Newcastle tem reputação de ser uma das mais apaixonadas do Reino Unido e várias pessoas já estavam reunidas no entorno do estádio St James' Park horas antes da carreata.

Os 'Magpies' venceram o Liverpool por 2 a 1 na final da Copa da Liga disputada no dia 16 de março, em Wembley.

O clube não levantava um troféu nacional desde a Copa da Inglaterra de 1955. Em 1969, chegou a vencer a Copa das Cidades com Feiras, uma competição internacional que antecedeu a Copa da Uefa (atual Liga Europa).

As comemorações foram adiadas porque vários jogadores, especialmente o capitão brasileiro Bruno Guimarães e o zagueiro inglês Dan Burn, foram defender suas seleções na data Fifa após a vitória em Wembley.

