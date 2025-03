Talibãs libertam quase 2.500 prisioneiros antes do fim do Ramadã

As autoridades talibãs no Afeganistão libertaram quase 2.500 prisioneiros antes do feriado do Eid al-Fitr, que marca o fim do Ramadã, anunciou o Supremo Tribunal neste sábado (29), em um país que registra um aumento da população carcerária, de acordo com a ONU.

Em mensagem publicada na rede social X, as autoridades anunciaram um decreto para a libertação de 2.463 presos e a redução de penas para outros 3.152.

Entre 11.000 e 12.000 condenados estão sob custódia do Gabinete de Administração Prisional (OPA), disse Mohamad Nasim Lalahand, um de seus porta-vozes, à AFP neste sábado.

Aproximadamente o mesmo número está detido aguardando julgamento, sentença ou apelação, ele acrescentou.

A libertação de prisioneiros condenados por delitos menores é uma prática comum no período que antecede o feriado do Eid al-Fitr.

No ano passado, os talibãs, no poder desde 2021, libertaram cerca de 2.800 prisioneiros antes do fim do Ramadã, de acordo com a mídia local.

