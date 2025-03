ONU alerta para agravamento da crise no Haiti

O alto comissário da ONU para os Direitos Humanos, Volker Türk, advertiu nesta sexta-feira (28) que a situação no Haiti se agrava, com grupos armados controlando mais territórios e atacando com violência a população.

"A situação dos direitos humanos no Haiti atingiu um novo ponto crítico", disse Türk. A violência e insegurança "agravaram-se de forma dramática".

Ao apresentar seu relatório anual sobre a situação no país caribenho, Türk informou ao Conselho de Direitos Humanos da ONU que os grupos criminosos ganham espaço na capital, Porto Príncipe, e na periferia, e se apoderam de infraestrutura vital.

Segundo Türk, os grupos às vezes se unem para realizar ataques, e superam em quantidade o poder de fogo das forças de ordem. "As gangues matam gente comum e punem brutalmente aqueles que desobedecem suas regras e suspeitos de colaborar com a polícia ou com os grupos de autodefesa", acrescentou.

País mais pobre das Américas, o Haiti está mergulhado em uma crise de segurança desde o ano passado, quando grupos criminosos lançaram ataques em Porto Príncipe para forçar o então primeiro-ministro, Ariel Henry, a renunciar. O escritório de Türk tem registro de 4.239 pessoas assassinadas e 1.356 feridas entre 1º de julho de 2024 e 28 de fevereiro de 2025.

Se os países conseguissem interromper o fluxo de armas e munição para a ilha, "os grupos criminosos não conseguiriam sobreviver por muito tempo", disse ao Conselho o especialista da ONU para os direitos humanos no Haiti, William O'Neill.

rjm/mm/liu/eg/mel/lb/am