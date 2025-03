Túnel desejado pela família Porsche causa indignação popular na Áustria

Um túnel privado para acessar sua villa: o projeto de Wolfgang Porsche, neto do fundador da marca de automóveis de luxo, está causando alvoroço na cidade austríaca de Salzburgo, que terá que debater publicamente sobre o tema em maio.

Alguns representantes ficaram indignados ao saber de um acordo entre o herdeiro de 81 anos e o ex-prefeito conservador para escavar um túnel subterrâneo no Kapuzinerberg, uma colina em terreno municipal.

A ecologista Ingeborg Haller, que lidera o protesto, denuncia que o contrato foi feito "às escondidas, no mais absoluto segredo", e rejeita qualquer "favor aos super-ricos".

Além disso, o projeto ocorre em um "ambiente natural sensível, no coração de um local declarado Patrimônio Mundial pela Unesco".

Graças a esse túnel de 500 metros, o herdeiro da família Porsche quer ter um acesso mais fácil à sua casa, adquirida em 2020 e atualmente em renovação, sem precisar utilizar a estrada estreita que leva ao topo, coberta de gelo durante os invernos e muito frequentada por turistas e excursionistas no verão.

O escritor judeu Stefan Zweig viveu ali entre 1919 e 1934 e escreveu algumas de suas melhores obras antes de fugir de sua pátria diante da ascensão do nazismo.

Para obter a permissão, o presidente do conselho de supervisão do gigante automobilístico pagou 40 mil euros (R$ 250 mil) no ano passado.

"Teria sido mais prudente informar antes a opinião pública", declarou nesta sexta-feira (28) à AFP Christian Hacker, chefe de gabinete do novo prefeito, social-democrata.

O túnel é "moralmente aceitável e condizente com os tempos? Não cabe a mim julgar", mas o procedimento foi realizado conforme as normas, disse o atual prefeito, lembrando que "todos os homens são iguais perante a lei, independentemente da espessura de sua carteira".

Diante das críticas, a cidade encomendou um estudo a um especialista, que considerou adequado o valor pago pelo direito de passagem, segundo um relatório publicado esta semana.

Quanto ao desejo do bilionário de construir um estacionamento com 10 a 12 vagas, isso exigirá uma modificação do plano urbanístico, que precisa ser aprovado pela prefeitura em uma reunião prevista para 14 de maio.

Contactado pela AFP, um representante de Wolfgang Porsche recusou-se a comentar "um assunto privado", sem qualquer relação com a Porsche, empresa que pertence ao grupo Volkswagen.

