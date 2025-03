FMI confirma que Argentina solicitou empréstimo de US$ 20 bilhões

O Fundo Monetário Internacional (FMI) confirmou, nesta sexta-feira (28), que negocia com a Argentina um possível empréstimo de US$ 20 bilhões (cerca de R$ 115 bilhões) por quatro anos para apoiar o programa de reformas econômicas do presidente Javier Milei.

"O novo programa está muito avançado e o compromisso continua em todos os níveis para finalizar um acordo que ajudará a Argentina a consolidar seu já bem-sucedido programa econômico", disse o FMI em um comunicado.

