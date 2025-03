Presidente do Chile depõe perante promotor sobre compra fracassada da casa de Salvador Allende

O presidente do chile, Gabriel Boric, depôs nesta sexta-feira (28) perante um promotor na investigação sobre a compra fracassada pelo Estado da casa que pertenceu ao governante socialista Salvador Allende, informou a Presidência.

O mandatário esquerdista é investigado após uma ação judicial movida por um advogado de direita, que contestou a compra da casa que o governo queria transformar em um museu.

O questionamento se baseia no feito de que dois dos atuais proprietários do local são a filha de Allende, a senadora do Partido Socialista Isabel Allende, e a neta do presidente, Maya Fernandez, então ministra da Defesa, que renunciou ao cargo por causa desse caso.

As normal legais impedem que parlamentares e ministros firmem contratos com o Estado.

O presidente Boric "realizou uma declaração voluntária no Palácio La Moneda para o promotor (...) Patricio Cooper", disse o Gabinete de Comunicações Presidenciais em um comunicado.

"Essa ação voluntária faz parte da disposição permanente do Presidente da República de fornecer a cooperação necessária com a investigação do Ministério Público", acrescentou o texto.

A compra da casa de Allende foi anunciada em dezembro pelo executivo e, quase imediatamente, ele foi advertido por especialistas jurídicos de que tanto sua filha quanto sua neta estavam impedidas por lei de assinar contratos com o Estado.

Isso levou o governo a cancelar a operação, mas o Ministério Público também abriu uma investigação para determinar se houve ou não um crime no processo de compra.

O promotor Cooper esclareceu em uma entrevista de rádio em meados do mês que Boric, por ser presidente, está isento de ser convocado para depor, portanto foi "convidado" a fazê-lo. Ele nem mesmo é obrigado a responder, explicou. Ele nem mesmo é obrigado a responder e pode permanecer em silêncio, disse.

