Dani Olmo vai desfalcar Barcelona durante três semanas por lesão na coxa

O meia-atacante do Barcelona, Dani Olmo, vai desfalcar seu time nas próximas três semanas devido a uma lesão na coxa, depois de ter sentido um desconforto na vitória sobre o Osasuna (3-0), na quinta-feira, o que significa que perderá vários jogos, incluindo o duelo de volta da Copa do Rei, contra o Atlético, na terça-feira.

"Os exames realizados nesta manhã (sexta-feira) mostraram que o jogador titular Dani Olmo apresenta uma lesão miofascial no adutor da perna direita. O tempo de recuperação será de aproximadamente três semanas", anunciou o clube catalão num comunicado.

Olmo marcou o segundo gol convertendo uma cobrança de pênalti, que precisou ser repetida. Na primeira tentativa, o goleiro Sergio Herrera defendeu o chute do meia-atacante.

Mas um jogador do time adversário havia entrado na área antes do tempo e o árbitro mandou repetir o lance conforme determina o regulamento. Na segunda, Olmo superou o goleiro do time navarro. No entanto, a alegria durou pouco. Ele teve que ser substituído aos 20 minutos de jogo devido ao desconforto muscular.

Seu companheiro, o francês Jules Koundé, manifestou sua insatisfação em relação à data da partida contra o Osasuna, logo após a Data Fifa, após ter sido adiada devido à morte repentina do primeiro médico da equipe, Carles Miñarro, no dia 8 de março.

"Além da falta de respeito pelo clube, é uma falta de respeito pelos jogadores. Não somos máquinas", disse ele às câmeras do DAZN. Com o objetivo de que as suas declarações chegassem às altas esferas, o jogador marcou na publicação na rede social X a Federação Espanhola e o presidente da Liga, Javier Tebas.

