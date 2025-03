Por que a Groenlândia desperta o interesse de Trump?

O território autônomo dinamarquês da Groenlândia, maior que o México e coberto por gelo em 80% de sua extensão, é cobiçado por seus potenciais recursos minerais e sua importância geoestratégica a ponto de despertar o desejo de anexação por parte de Donald Trump.

"Precisamos tê-la", reiterou Trump na quarta-feira, horas antes da visita do vice-presidente JD Vance à base militar dos EUA em Pituffik, na costa noroeste da Groenlândia.

- Mais perto de Nova York -

A Groenlândia é um território autônomo, mas as questões de justiça, política monetária, política externa, defesa e segurança dependem de Copenhague.

A capital da ilha está mais perto de Nova York do que de Copenhague, e o território faz parte da zona de interesse dos Estados Unidos, afirmou à AFP Astrid Andersen, historiadora do Instituto Dinamarquês de Estudos Internacionais.

"Durante a guerra, quando a Dinamarca foi ocupada pela Alemanha, os Estados Unidos se apoderaram da Groenlândia. De certa forma, eles nunca saíram", explicou.

Os Estados Unidos possuem uma base ativa no noroeste da ilha, em Pituffik, antes chamada de Thule.

A base foi usada para alertar sobre possíveis ataques da União Soviética durante a Guerra Fria e continua sendo um elo essencial no sistema de defesa antimísseis dos EUA.

Washington se queixa "legitimamente da falta de vigilância do espaço aéreo e das zonas submarinas a leste da Groenlândia", afirmou o cientista político Ulrik Pram Gad, do mesmo instituto de Andersen.

Em um momento em que o derretimento de geleiras permite novas rotas marítimas, "o problema é legítimo, mas Trump está usando termos exagerados", opinou.

O republicano já havia declarado que queria comprar o território durante seu primeiro mandato, em 2019. As declarações foram rejeitadas pela Dinamarca e pelas autoridades groenlandesas.

- Recursos minerais? -

Desde 2009, são os próprios groenlandeses que decidem qual uso dar para suas matérias-primas. Mas o acesso aos recursos minerais da ilha é considerado vital para os Estados Unidos, que assinaram um memorando de cooperação nesse setor em 2019.

Os europeus seguiram o exemplo quatro anos depois com seu próprio acordo de colaboração. A União Europeia identificou 25 dos 34 minerais de sua lista oficial de matérias-primas fundamentais na região, incluindo as terras raras.

"Com o aumento da demanda por minerais, precisamos procurar recursos inexplorados", disse Ditte Brasso Sørensen, especialista em geopolítica e vice-diretora do think tank Europa.

"Os atores [internacionais] estão cada vez mais conscientes da necessidade de diversificar suas fontes de suprimento, sobretudo no que se refere à dependência da China de terras raras", destacou.

O setor de mineração, no entanto, é inexistente. Há apenas duas minas ativas na Groenlândia, uma de rubis, que busca novos investimentos, e outra de anortosito, um metal que contém titânio.

- Dependência financeira -

A Groenlândia busca a independência da Dinamarca, mas depende economicamente da pesca e de um subsídio de Copenhague, que contribui com um quinto do seu Produto Interno Bruto (PIB).

A inauguração planejada de um aeroporto internacional em Nuuk, a capital, em novembro, deve permitir o desenvolvimento do turismo, mas somente se a infraestrutura da ilha for melhorada.

De acordo com Lill Rastad Bjørst, da Universidade de Copenhague, "é difícil dizer como [as indústrias extrativas] podem evoluir porque há falta de investidores".

Ditte Brasso Sørensen destaca desafios locais, como "condições climáticas muito adversas, ambiente protegido e altos custos, com a necessidade de desenvolver infraestrutura física e digital".

