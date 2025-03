Pescadores enfrentam Marinha durante protestos no Chile

Pescadores artesanais protagonizaram um embate no mar com a Marinha chilena nesta quinta-feira (27), quando tentavam bloquear com seus barcos as operações em três portos, no terceiro dia de protestos para exigir a aprovação de um aumento das cotas de pesca pelo Congresso, segundo autoridades.

As manifestações — que desde a terça-feira deixam cerca de 20 feridos, a maioria policiais, e um número similar de detidos — foram registradas no porto de San Antonio, que movimenta a maior carga do país.

Além disso, houve protestos em Valparaíso e Quinteros, todos sobre a costa central chilena, a cerca de 120 km de Santiago, de acordo com a Marinha.

"Os manifestantes tentaram impedir a passagem de embarcações maiores e menores com o objetivo de bloquear as operações portuárias", disse a instituição em comunicado.

A Marinha utilizou um de seus navios para lançar jatos d'água sobre uma embarcação com três pescadores que exibiam a bandeira chilena, conforme a AFP registrou no local.

Ademais, efetivos se mobilizaram em botes infláveis para dispersar os manifestantes também com jatos d'água. Nenhuma autoridade informou sobre a suspensão de atividades portuárias.

Durante um dos protestos, quatro manifestantes foram presos após tentarem embarcar em uma lancha com policiais, que foram atacados com "objetos contundentes", diz o comunicado.

Por sua vez, o presidente da federação de pescadores artesanais da região de Valparaíso, Miguel Ángel Hernández, disse à AFP que um de seus companheiros ficou ferido por disparos de munição não letal da Marinha.

Também assegurou que 100 embarcações tentaram bloquear "a passagem dos barcos industriais" em San Antonio.

A força pública não divulgou sua estimativa de barcos que participaram da nova jornada de mobilização dos pescadores artesanais, que pressionam pela aprovação de um projeto de lei que aumente a sua cota de pesca e reduza a dos industriais.

Na quarta-feira, enfrentamentos com a polícia em vários pontos do país deixaram 15 agentes e um manifestante ferido. Um veículo policial foi queimado na região de El Maule (sul), de acordo com o balanço dos Carabineiros (polícia militarizada).

A Lei de Fracionamento da Pesca, que permitiria aumentar as cotas de extração dos pescadores artesanais, foi apresentada em setembro de 2024 pelo governo do presidente de esquerda Gabriel Boric.

A iniciativa foi aprovada na Câmara dos Deputados e agora está sendo analisada pela comissão de Fazenda do Senado.

