Barça vence Osasuna (3-0) em jogo adiado e assume liderança isolada do Espanhol

O Barcelona reforçou nesta quinta-feira (27) sua liderança ao vencer o Osasuna (14º) por 3 a 0 em Montjuic, num jogo correspondente à 27ª rodada da espanhola LaLiga que havia sido adiado em 8 de março devido à morte do médico titular Carles Miñarro horas antes do confronto.

Apesar de alguns jogadores das duas equipes não terem entrado em campo devido à polêmica data do jogo, logo após o intervalo das Datas Fifa, o Barça venceu graças aos gols de Ferran Torres (11'), Dani Olmo (21' de pênalti) e do polonês Robert Lewandowski (77').

O técnico Hansi Flick manteve Lewandowski no banco desde o início, assim como o uruguaio Ronald Araujo, convocado na última hora, enquanto o brasileiro Raphinha ficou de fora da lista após jogar na terça-feira contra a Argentina. Por sua vez, o treinador navarro, Vicente Moreno, dispensou o croata Ante Budimir.

Com esta vitória, o time 'culé' quebrou o empate em pontos que mantinha com o Real Madrid e assumiu a liderança isolada, com 63 pontos, três a mais que a equipe 'merengue' e sete à frente do Atlético de Madrid (3º), com quem disputará na quarta-feira da próxima semana o jogo de volta das semifinais da Copa do Rei, no estádio Metropolitano, depois do empate em 2 a 2 em Barcelona.

Pouco depois do início da partida, Balde cruzou pela esquerda para a área e mandou para Ferran, que finalizou do chão na pequena área para superar o goleiro Sergio Herrera aos 11 minutos. Minutos depois, Herrera (13') interceptou o autor do primeiro gol com uma grande defesa cara a cara.

Porém, o goleiro derrubou Olmo com o pé direito e o árbitro marcou pênalti.

O próprio atacante se encarregou da cobrança, que Herrera defendeu na primeira vez. Mas o árbitro mandou repetir porque o meio-campista Jon Moncayola havia entrado na área antes do chute. O atacante de 26 anos não tremeu e conseguiu marcar na segunda tentativa (21').

- Lewandowski fecha o placar -

O Barça decretou a vitória aos 77 minutos, num contra-ataque perfeito comandado por Fermín, que abriu espaço para mandar a bola na segunda trave, onde Lewandowski apareceu para cabecear e marcar o terceiro, seu gol de número 23 em LaLiga, igualando a marca da temporada 2022-23, quando foi o artilheiro do Campeonato Espanhol.

"Cada jogo é uma final e hoje foi uma partida importante para nós. Resolvemos isso", disse Ferran ao Movistar+. "Procuro aproveitar cada minuto, não me considero um artilheiro, mas estou preparado para quando o treinador precisar de mim. Como atacante tenho me sentido muito confortável ultimamente", disse ele sobre sua contribuição ao time.

Flick, por sua vez, já venceu 33 jogos dos 44 disputados pelo Barcelona em todas as competições. O alemão continua mostrando confiar nos jovens, ao dar minutos de protagonismo a Pablo Torres. Porém, a notícia negativa é a possível lesão de Olmo, que teve que sair de campo com desconforto muscular.

--- Jogo adiado da 27ª rodada do campeonato espanhol:

- Quinta-feira:

Barcelona - Osasuna 3 - 0

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Barcelona 63 28 20 3 5 78 27 51

2. Real Madrid 60 28 18 6 4 59 27 32

3. Atlético de Madrid 56 28 16 8 4 46 22 24

4. Athletic Bilbao 52 28 14 10 4 46 24 22

5. Villarreal 44 27 12 8 7 49 38 11

6. Betis 44 28 12 8 8 38 35 3

7. Mallorca 40 28 11 7 10 28 34 -6

8. Celta Vigo 39 28 11 6 11 41 41 0

9. Rayo Vallecano 37 28 9 10 9 31 31 0

10. Sevilla 36 28 9 9 10 32 37 -5

11. Getafe 36 28 9 9 10 25 23 2

12. Real Sociedad 35 28 10 5 13 25 30 -5

13. Girona 34 28 9 7 12 36 41 -5

14. Osasuna 33 28 7 12 9 33 42 -9

15. Espanyol 28 27 7 7 13 26 39 -13

16. Valencia 28 28 6 10 12 31 46 -15

17. Alavés 27 28 6 9 13 32 42 -10

18. Leganés 27 28 6 9 13 26 43 -17

19. Las Palmas 25 28 6 7 15 32 47 -15

20. Valladolid 16 28 4 4 20 18 63 -45

