Poluição do ar causa 7 milhões de mortes por ano (OMS)

A poluição do ar, uma das principais ameaças ambientais à saúde, é responsável por 7 milhões de mortes por ano no mundo, destacou a Organização Mundial da Saúde (OMS), nesta quinta-feira (27), na Colômbia.

Reunidos em Cartagena, representantes da agência das Nações Unidas, da Organização Pan-Americana da Saúde, da União Europeia, especialistas e autoridades locais discutiram soluções para prevenir doenças relacionadas à poluição e medidas para enfrentar a crise climática.

A Segunda Conferência Mundial sobre Poluição do Ar e Saúde é "para dizer 'chega'. Queremos respirar um ar que não nos mate, é simples assim", disse María Neira, diretora do Departamento de Meio Ambiente, Mudanças Climáticas e Saúde Pública da OMS.

Segundo a organização, morrem na América Latina 367.000 pessoas por ano de doenças relacionadas com a poluição do ar, que são a segunda principal causa de morte no mundo, depois da hipertensão arterial", destacou María. "Consideramos a poluição uma pandemia invisível, uma pandemia em câmera lenta", disse Javier López, vice-presidente do Parlamento Europeu.

Cerca de 750 pessoas participaram do congresso de 3 dias em Cartagena. Segundo os delegados, os níveis de poluição melhoraram no mundo, mas ainda há grandes desafios, como deter a urbanização crescente e reduzir o uso de combustíveis poluentes para cozinhar.

Os grupos mais afetados pela má qualidade do ar são as populações pobres e as comunidades indígenas. O combate à poluição reduz a desigualdade, protege ecossistemas e beneficia economicamente os países, que poupam dinheiro na área de saúde com menos casos de doenças relacionadas, ressaltou López.

