EUA revisa para cima crescimento do PIB no 4º trimestre de 2024

A economia dos Estados Unidos subiu mais que o anunciado anteriormente no último trimestre do ano passado, segundo dados do governo, publicados nesta quinta-feira (27).

A maior economia do planeta cresceu 2,4% ao ano em outubro, novembro e dezembro de 2024, frente aos 2,3% informados anteriormente, segundo o Departamento de Comércio.

A economia americana mostrou-se resiliente frente às altas taxas de juros dos últimos tempos, pois os consumidores continuaram gastando e o mercado de trabalho se manteve relativamente saudável.

No entanto, há temores sobre os efeitos do leque de tarifas impostas ou anunciadas pelo presidente americano, Donald Trump.

A imposição de tarifas sacudiu os mercados financeiros, enquanto a confiança do consumidor caiu nos últimos meses.

A revisão para cima do crescimento nos últimos três meses de 2024 responde a uma "revisão para baixo das importações", informou o Departamento de Comércio nesta quinta-feira.

Apesar da leve melhora, a taxa deste período é inferior à registrada no terceiro trimestre, período em que a economia disparou, com crescimento de 3,1% em um ano.

