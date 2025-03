Red Bull 'rebaixa' Lawson e Tsunoda será parceiro de Verstappen

O piloto japonês Yuki Tsunoda (Racing Bulls) vai substituir o neozelandês Liam Lawson na Red Bull a partir do Grande Prêmio do Japão na próxima semana, e será parceiro do atual tetracampeão mundial Max Verstappen, anunciou a equipe nesta quinta-feira (27).

"Depois de um início de temporada difícil", disse a Red Bull, Liam Lawson, de 23 anos, deixa a equipe após apenas duas corridas e ocupará o lugar de Tsunoda, de 24 anos, na Racing Bulls a partir do dia 6 de abril, em Suzuka.

"Foi difícil ver Liam tendo problemas com o RB21 (o carro) nas duas primeiras corridas e tomamos coletivamente a decisão de fazer uma mudança antecipada", explicou Christian Horner, diretor da Red Bull.

Contratado pela Red Bull para substituir o mexicano Sergio Pérez, Lawson paga assim pelos maus resultados na Austrália (saída da pista) e na China (12º). O neozelandês continuará sua carreira na Racing Bulls, equipe subsidiária.

Já Tsunoda será promovido, se tornando, diante de sua torcida, o novo parceiro de Max Verstappen.

- Mais experiência -

"Abordamos a temporada de 2025 com duas ambições: manter o título de pilotos e reconquistar o título de construtores. Por isso, é uma decisão puramente desportiva", acrescentou Horner.

Lawson já havia disputado 11 corridas entre 2023 e 2024 pela AlphaTauri e posteriormente pela Racing Bulls, novo nome da equipe associada à Red Bull. Ele alcançou três nonos lugares como seu melhor resultado.

Tsunoda tem mais experiência na F1: disputou 89 corridas desde sua estreia em 2021. Seu melhor resultado foi o quarto lugar em Abu Dhabi naquele ano.

"Há muito trabalho a ser feito com o RB21 e a experiência de Yuki será muito positiva para ajudar a desenvolver o carro atual”, enfatizou Horner.

Com apenas 1,59 m de altura, Tsunoda é o primeiro piloto japonês na F1 desde Kamui Kobayashi em 2014.

Vindo da subsidiária da Red Bull, cujo fornecedor de motores é a japonesa Honda, Tsunoda vai estrear no time principal e terá a oportunidade de lutar pelos pódios ao lado do atual dominador da F1, Max Verstappen.

A decisão da Red Bull de substituir Lawson havia sido anunciada por vários meios de comunicação nesta semana, incluindo o holandês De Telegraaf, que afirmou que ela foi tomada após uma reunião na terça-feira em Dubai (Emirados Árabes Unidos), onde reside o principal acionista da equipe, o tailandês Chalerm Yoovidhya.

Depois de dois testes consecutivos em Melbourne e Xangai para abrir o Mundial de 2025, a Fórmula 1 faz uma pausa neste fim de semana antes de aterrissar em Suzuka para o Grande Prêmio do Japão.

