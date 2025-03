Argélia condena escritor Boualem Sansal a cinco anos de prisão

Um tribunal da Argélia condenou nesta quinta-feira (27) o escritor franco-argelino Boualem Sansal, detido desde novembro, a cinco anos de prisão, metade da pena solicitada pela Promotoria.

Sansal, cujo caso está no centro de uma crise diplomática sem precedentes com a França, foi acusado de atentar contra a integridade do território argelino por ter compartilhado, em um meio de comunicação francês de extrema direita, a posição de Marrocos segundo a qual seu território foi reduzido em benefício da Argélia durante a colonização francesa.

O tribunal correcional de Dar El Beida, perto da capital Argel, anunciou "na presença do acusado, uma pena de cinco anos de prisão" e impôs multa de 500.000 dinares argelinos (3.700 dólares, 21.220 reais), segundo um correspondente da AFP.

No julgamento de 20 de março, o promotor havia solicitado 10 anos de prisão para o romancista, que tem 80 anos, segundo a editora francesa Gallimard.

A detenção de Sansal em novembro em Argel agravou ainda mais as tensões do país do norte da África com a França, desencadeadas depois que Paris mudou sua posição oficial sobre o Saara Ocidental, cujo futuro, na sua opinião, passa pela "soberania marroquina".

