Zverev é eliminado nas oitavas do Masters 1000 de Miami

O tenista alemão Alexander Zverev, número 2 do mundo, foi eliminado nas oitavas de final do Masters 1000 de Miami nesta quarta-feira (26), com uma derrota para o jovem francês Arthur Fils (N.18).

Fils, de 20 anos, selou a vitória em duas horas por 2 sets a 1, com parciais de 3-6, 6-3 e 6-4, em jogo que foi adiado pela chuva na terça-feira.

Zverev, que em Indian Wells caiu na estreia, sofreu outra decepção em Miami, onde entrou como primeiro cabeça de chave devido à ausência do italiano Jannik Sinner, número 1 do mundo.

Fils vai enfrentar nas quartas de final outro jovem tenista, o tcheco Jakub Mensik (N.54), de 19 anos.

gbv/ma/cb/aam