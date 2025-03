Cineasta palestino diz que foi agredido por colonos israelenses por ter vencido Oscar

O cineasta palestino Hamdan Ballal, codiretor do documentário vencedor do Oscar "Sem Chão", afirmou nesta quarta-feira (26) que sofreu uma "agressão brutal" por parte de colonos israelenses pelo prêmio que recebeu.

A polícia israelense liberou Ballal na terça-feira depois de detê-lo por "atirar pedras" durante um "violento confronto" entre israelenses e palestinos em Susiya, no sul da Cisjordânia.

Ballal é um dos realizadores do documentário "Sem Chão" ("No Other Land"), premiado com um Oscar no início de março e que trata da colonização israelense na Cisjordânia vista por aqueles que a sofrem.

"Pensei que estava vivendo meus últimos momentos devido à violência dos golpes (...) Acredito que foi porque ganhei o Oscar", declarou à AFP em Susiya, perto de Masafer Yatta, ao sul da cidade de Hebron, onde foi gravado o filme.

O cineasta israelense Yuval Abraham, codiretor do documentário, criticou a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas por seu silêncio sobre o incidente.

"Infelizmente, a Academia que nos deu um Oscar há três semanas se recusou a apoiar publicamente Hamdan Ballal enquanto ele era espancado e torturado por soldados e colonos israelenses", denunciou na rede social X.

"Hamdan foi claramente" agredido "por ter realizado 'No Other Land'" e também "por ser palestino", acrescentou.

Ativistas do grupo antiocupação Centro para a Não Violência Judaica declararam ter sido testemunhas na segunda-feira da violência em Susiya.

Segundo ONGs de defesa dos direitos humanos, os ataques de colonos israelenses na Cisjordânia aumentaram consideravelmente desde o início da guerra entre Israel e o movimento islamista Hamas na Faixa de Gaza, em outubro de 2023.

A Cisjordânia, ocupada por Israel desde 1967, abriga cerca de três milhões de palestinos, assim como quase 500 mil israelenses que vivem em assentamentos considerados ilegais pelo direito internacional.

