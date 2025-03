Jovem filipina de 19 anos derruba Swiatek e vai à semifinal do WTA 1000 de Miami

A jovem filipina Alexandra Eala, número 140 no ranking do tênis feminino, surpreendeu e avançou à semifinal do WTA 1000 de Miami eliminando a estrela polonesa Iga Swiatek nesta quarta-feira (26).

Eala, de 19 anos, fechou o jogo contra a número 2 do mundo em 2 sets a 0, com parciais de 6-2 e 7-5, em uma hora e 39 minutos.

A filipina, que participa do torneio através de um convite, já era a grande revelação em Miami depois de ter eliminado outras duas campeãs de Grand Slam: a letã Jelena Ostapenko e a americana Madison Keys, que venceu o Aberto da Austrália em janeiro.

Nas oitavas de final, Eala foi beneficiada pela desistência da espanhola Paula Badosa e, nas quartas, fez a maior de suas vítimas derrubando Iga Swiatek, que dominou o circuito nos últimos anos.

"Meu treinador me disse para correr, para lutar por cada bola, porque uma vencedora de cinco Grand Slams não vai te dar a vitória", disse a sorridente Eala após a partida.

A jovem jogadora teve uma performance espetacular na devolução, conseguindo quebrar oito vezes o serviço de Swiatek, que foi sua madrinha na graduação pela academia de tênis de Rafael Nadal, em junho de 2023.

"É surreal. Eu me sinto exatamente como na foto" de formatura, afirmou Eala. "Estou muito feliz e por poder competir com uma jogadora como ela".

A filipina lutará por uma vaga na final do WTA 1000 de Miami contra a vencedora do duelo entre a britânica Emma Raducanu e a americana Jessica Pegula.

