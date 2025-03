Novos ataques russos contra a Ucrânia são 'sinal claro' de que Moscou não busca a paz, diz Zelensky

O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, denunciou nesta quarta-feira (25) os incessantes ataques da Rússia, que lançou mais de 100 drones durante a noite contra o território do país vizinho, poucas horas após concordar com a interrupção dos bombardeios no Mar Negro e contra instalações de energia.

"Lançar ataques assim, em uma escala tão grande, após negociações de cessar-fogo é um sinal claro para o mundo inteiro de que Moscou não busca uma paz real", afirmou Zelensky nas redes sociais.

