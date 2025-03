Argentina goleia Brasil (4-1) e festeja classificação para Copa de 2026

A Argentina, que entrou em campo já classificada para a Copa do Mundo de 2026, goleou o Brasil por 4 a 1 nesta terça-feira (25) no clássico sul-americano no estádio Monumental, em Buenos Aires, pela décima quarta rodada das Eliminatórias.

Julián Álvarez (4'), Enzo Fernández (12'), Alexis Mac Allister (37') e Giuliano Simeone (71') marcaram os gols da vitória tranquila da 'Albiceleste', enquanto Matheus Cunha (26') diminuiu para a seleção brasileira.

Com esta vitória diante de cerca de 75.000 apaixonados torcedores, a Argentina não só comemorou a classificação para a Copa do Mundo, como também se consolidou na liderança isolada com 31 pontos.

O Brasil está em quarto lugar com 21 pontos.

- Início dos sonhos para a tricampeã -

A seleção 'albiceleste' entrou em campo com a certeza de já estar classificada, graças ao empate sem gols em El Alto entre Bolívia e Uruguai, mas longe de relaxar, apostou tudo desde o início.

Com apenas 4 minutos, De Paul iniciou a ação, Thiago Almada deu sequência com um bom passe por entre as linhas para a chegada pelo centro de Álvarez, que superou os defensores brasileiros com pura força para definir por entre as pernas de Bento.

A tricampeã mundial pareceu perceber a vontade do Brasil de se vingar e fez um primeiro tempo de alto nível, em que reduziu ao mínimo os espaços da seleção canarinho, pautada por um jogo dinâmico, com muito toque nas entrelinhas, paciência para controlar a bola e clareza para atacar.

Assim veio o segundo gol, uma pintura em que a 'Albiceleste' tocou a bola de uma área para outra, em que seus onze jogadores deram passes por mais de um minuto e meio até que Nicolás Molina recebeu pela direita, cruzou e Enzo Fernández entrou pelas costas da defesa visitante para fazer 2 a 0.

O Brasil não encontrava a chave para entrar no jogo, mas teve sorte com um grande erro de 'Cuti' Romero que falhou na saída e deu a Matheus Cunha a oportunidade de diminuir para 2 a 1 de pé direito.

A equipe de Dorival insinuou uma tentativa de reação. Vinicius Junior apareceu com algumas investidas pela esquerda, mas a Argentina assimilou bem e recuperou o domínio com Mac Allister ampliando a vantagem.

- Comemoração da Albiceleste contra seu arquirrival -

Tirando as declarações polêmicas de alguns jogadores brasileiros antes do jogo, não houve grandes problemas no primeiro tempo. Apenas um breve tumulto no qual Tagliafico e Raphinha acabaram sendo repreendidos.

Depois da imagem pálida mostrada pelo Brasil, Dorival recorreu ao banco e no segundo tempo colocou Ortiz, João Gomes e Endrick em campo no lugar do apagado Rodrygo, mas nada disso conseguiu alterar o domínio albiceleste.

Julián Álvarez esteve perto de voltar a marcar e exigiu outra grande defesa de Bento, e a cereja do bolo veio com o gol de Giuliano Simeone, filho de 'El Cholo' (treinador do Atlético de Madrid), que comemorou seu primeiro gol pela 'Albiceleste' após um cruzamento de Tagliafico, apenas três minutos depois de entrar.

A Argentina se soltou ainda mais, mostrando seu grande futebol diante de seu eterno rival.

Na próxima rodadaa, que será disputada em junho, a Argentina visitará o Chile, enquanto o Brasil irá ao Equador.

Escalações:

Argentina: Emiliano Martínez - Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi e Nicolás Tagliafico (Facundo Medina, 75') - Rodrigo De Paul, Leandro Paredes (Exequiel Palacios, 81'), Alexis Mac Allister (Nicolás Paz, 75') e Enzo Fernández - Thiago Almada (Giuliano Simeone, 68') e Julián Álvarez (Ángel Correa, 81'). Técnico: Lionel Scaloni.

Brasil: Bento - Wesley, Marquinhos, Murillo (Ortiz, 46') e Guilherme Arana - André, Joelinton (João Gomes, 46') e Matheus Cunha (Savinho, 69') – Raphinha, Rodrygo (Endrick, 46') e Vinicius Jr. Técnico: Dorival Júnior.

str/gfe/aam