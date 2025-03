Equador empata na visita ao Chile (0-0) e se aproxima da Copa de 2026

O Equador deu mais um passo em sua trajetória rumo à Copa do Mundo de 2026 ao empatar em 0 a 0 nesta quinta-feira (25), como visitante, contra o Chile, que tem poucas chances de se classificar para o maior torneio do futebol mundial.

Com o empate, o Equador mantém a segunda colocação nas Eliminatórias Sul-Americanas, com 23 pontos, e pode garantir a vaga no Mundial da América do Norte na próxima rodada, em junho, quando receber o Brasil em Quito.

Por sua vez, o lanterna Chile enfrentará em Santiago a líder Argentina, que nesta terça-feira garantiu a classificação para a Copa e venceu o Brasil por 4 a 1.

Os resultados das outras partidas tampouco ajudaram o Chile. Se no início da rodada dupla, 'La Roja' estava a quatro pontos da sétima posição (que leva à disputa de uma repescagem), ocupada pela Bolívia, após a vitória da Venezuela por 1 a 0 sobre o Peru, os chilenos ficaram a cinco pontos dessa colocação.

- Sem poder de fogo -

O primeiro tempo quase não teve movimentação. O Chile, desesperado para marcar, assumiu a posse da bola, mas como vem acontecendo ao longo das Eliminatórias, quase não criou chances de gol.

Embora tenha dado mais de 300 passes na primeira etapa, só finalizou a gol pouco antes do intervalo. O Chile marcou apenas nove gols em 14 jogos disputados.

O Equador, tranquilo com sua posição nas Eliminatórias, avançou suas linhas enquanto as pernas chilenas começavam a enfraquecer no segundo tempo.

Mas não se arriscou muito e quase não criou chances de gol.

Com o passar dos minutos, 'La Roja' foi ficando cada vez mais frustrada.

A ausência do atacante Alexis Sánchez pesou mais do que nunca diante da melhor defesa das Eliminatórias, que sofreu apenas cinco gols.

A frustração poderia ter sido pior para os donos da casa, mas o VAR anulou um gol nos acréscimos do atacante equatoriano Enner Valencia.

O processo liderado pelo argentino Ricardo Gareca não convida ao otimismo para o futuro. 'El Tigre' só conseguiu cinco pontos em 24 nos oito jogos em que comandou o Chile.

E a torcida já deixou claro que a paciência chegou ao fim. Nos minutos finais do jogo, vieram gritos das arquibancadas: "Gareca ya se va, ya se va, Gareca ya se va" ("Gareca vai embora, ele já vai embora, Gareca vai embora".

O próximo adversário será a atual campeã mundial, a Argentina, a quem receberá no dia 5 de junho na capital chilena.

