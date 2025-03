Paraguai arranca empate contra Colômbia e segue firme rumo à Copa de 2026

O Paraguai arrancou um empate em 2 a 2 fora de casa contra a Colômbia, que vem despertando dúvidas e que começou vencendo com uma boa exibição de Luis Díaz, e alcançou nas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026 a mesma pontuação de Uruguai, terceiro colocado, e Brasil.

Em Barranquilla, Díaz abriu o placar ao entrar na área antes do primeiro minuto. Depois avançou em velocidade e deu uma assistência para Jhon Jáder Durán ampliar (13').

Mas Junior Alonso marcou nos acréscimos do primeiro tempo (45'+4) e abalou os donos da casa, que vinham de três derrotas consecutivas.

Julio Enciso conseguiu o empate com um gol de meia distância (62') diante de um adversário que ficou paralisado.

Com esse resultado o Paraguai do técnico Gustavo Alfaro tem 21 pontos, os mesmos do Uruguai e do Brasil. A Argentina, que já se classificou para a Copa do Mundo, tem 31 e o Equador segue atrás com 23.

Enquanto isso a Colômbia de Néstor Lorenzo, que começa a fazer as contas em meio ao caos, está em sexto lugar, com 20 pontos.

- Escalações:

Colômbia: Camilo Vargas - Daniel Muñoz, Carlos Cuesta, Jhon Lucumí, Johan Mojica - Jefferson Lerma, Richard Ríos, John Arias (Yerry Mina, 62') - James Rodríguez (Jáminton Campaz, 62'), Luis Díaz - Jhon Durán. Técnico: Néstor Lorenzo.

Paraguai: Roberto Fernández - Juan Cáceres (Gustavo Velásquez, 46'), Fabián Balbuena, Omar Alderete, Junior Alonso - Diego Gómez (Ángel Romero 90'+2), Andrés Cubas, Matías Galarza (Mathías Villasanti, 74'), Miguel Almirón, Julio Enciso (Ramón Sosa, 73')- Gabriel Ávalos (Antonio Sanabria, 62'). Técnico: Gustavo Alfaro.

das/gfe/aam