Bolívia empata com Uruguai (0-0) e Argentina se classifica para Copa de 2026

A Bolívia empatou com o Uruguai em 0 a 0 nesta terça-feira (25), em El Alto, a 4.150 metros acima do nível do mar, pela 14ª das Eliminatórias, e o resultado garantiu a Argentina como a primeira seleção sul-americana a se classificar para a Copa do Mundo de 2026.

A 'Celeste', por sua vez, igualou os 21 pontos do Brasil na tabela, embora com um saldo de gols inferior.

A Argentina, atual campeã mundial e líder das Eliminatórias, tem 28 pontos e recebe a Seleção Brasileira nesta terça, em Buenos Aires.

A Bolívia, com quatro jogos ainda a disputar, se mantém na sétima posição, que leva para a repescagem, com 14 pontos e sem chances matemáticas de alcançar a 'Albiceleste'.

Os bolivianos ainda terão um trabalho árduo para não perder a esperança de repetir a história classificação para a Copa do Mundo de 1994, já que estão apenas dois pontos à frente da Venezuela (8ª) e a quatro do Peru (9º), que ainda jogam na rodada.

- Uruguai resiste -

A Bolívia começou o jogo pressionando e conseguiu as primeiras finalizações com chutes de média e longa distância, sua arma favorita na altitude.

O Uruguai manteve a cautela para evitar desgaste, mas ainda assim alguns jogadores deram sinais de cansaço já na metade do primeiro tempo.

Aproveitando a vantagem física, os bolivianos chegaram perto de abrir o placar: Ramiro Vaca disparou uma bomba que o goleiro Sergio Rochet e Héctor Cuéllar quase marcou de cabeça.

A 'Celeste' seguiu a cartilha: ficar o máximo com a bola e atacar quando fosse possível chegar ao gol adversário.

- Frieza e experiência -

Para o segundo tempo, a Bolívia manteve a pressão, atacando pelos lados e arriscando chutes de fora da área, mas sem conseguir abrir vantagem.

O Uruguai começou a sofrer seu pior momento na partida, acuado em seu campo, enquanto os bolivianos buscavam incessantemente o gol.

Mas os jogadores do técnico Marcelo Bielsa conseguiram conter todos os ataques dos donos da casa, que optou por baixar as linhas da equipe para fechar os espaços em sua defesa.

O zagueiro e capitão da seleção uruguaia, José María Giménez, comandou o sistema defensivo e seus companheiros cumpriram seu papel para segurar os bolivianos, que se desesperaram conforme o tempo ia passando.

Com Miguel Terceros e Carmelo Algarañaz no ataque e Ramiro Vaca armando a equipe no meio-campo, a Bolívia pressionou até o apito final, mas faltou pontaria.

Os bolivianos se esforçaram ao máximo para levar os três pontos que dariam tranquilidade na zona de repescagem, mas os uruguaios mantiveram a frieza e usaram a experiência para saírem com o empate.

-- Escalações:

Bolívia: Guillermo Viscarra - Diego Medina (Yomar Rocha, 71'), Luis Haquín (cap), José Sagredo (Roberto Fernández, 46'), Efraín Morales - Héctor Cuéllar, Gabriel Villamil, Ramiro Vaca, Robson Matheus (Moisés Paniagua, 46') - Miguel Terceros e Víctor Abrego (Carmelo Algarañaz, 62'). Técnico: Oscar Villegas.

Uruguai: Sergio Rochet – Guillermo Varela (Nahitan Nandez, 61'), Sebastián Cáceres, José María Giménez (cap), Mathías Olivera (Joaquín Piquerez, 56') – Manual Ugarte, Rodrigo Betancur, Christian Olivera (Facundo Pellistri, 45'), Maximiliano Araujo – Federico Viñas (Darwin Núñez, 45') e Rodrigo Aguirre (Federico Valverde, 45'). Técnico: Marcelo Bielsa.

jac/gfe/cb/aam