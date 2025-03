Três esquiadores morrem e um fica gravemente ferido em avalanche no Canadá

Três esquiadores morreram e um quarto ficou gravemente ferido ao serem arrastados por uma avalanche na província canadense de Colúmbia Britânica, informou a polícia nesta terça-feira (25).

No início da tarde de segunda-feira, quatro homens tinham acabado de esquiar e estavam se encontrando com outro grupo de esquiadores perto do lago Kootenay, 700 quilômetros ao leste de Vancouver.

"Um helicóptero de transporte estava próximo do grupo quando o piloto observou uma avalanche e acionou a sirene", explicou a Real Polícia Montada do Canadá em comunicado.

Um grupo conseguiu escapar, mas o outro foi arrastado pela neve.

As autoridades advertiram nesta semana sobre o alto risco de avalanches na região pelo aumento das temperaturas.

