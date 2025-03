Segurança de Iga Swiatek é reforçada após episódio de assédio em Miami

A polonesa Iga Swiatek, número dois do tênis feminino, recebeu um reforço em sua segurança no WTA 1000 de Miami depois de ter sido assediada por um espectador durante um treino, informou a sua equipe à AFP nesta terça-feira (25).

O incidente ocorre poucas semanas depois de a britânica Emma Raducanu também ter sido alvo de outro perseguidor no meio da partida do WTA 1000 em Dubai.

Segundo reportagens, Swiatek foi agredida verbalmente por um espectador durante o treino de domingo. Esse homem já teria um histórico de assédio digital à jogadora.

"A segurança é uma prioridade absoluta. Monitoramos a rede para detectar este tipo de problema. Uma coisa são as críticas construtivas e outra são as ameaças, o discurso de ódio ou mesmo a interrupção do treino, algo que não pode ser tolerado", disse à AFP um porta-voz de Swiatek.

"Relatamos o assunto aos organizadores do torneio, assim como à WTA, que reagiu imediatamente e tomou precauções adicionais, como reforço na segurança, o que nos deixou muito gratos", disse ele.

"Garantir a segurança das jogadoras é fundamental. Elas são o centro do evento e é nossa função protegê-las", destacou.

A WTA não respondeu imediatamente a um pedido de comentário sobre o assunto.

No mês passado, Emma Raducanu sofreu um incidente com um perseguidor numa partida do WTA 1000 em Dubai contra Karolina Muchova.

Na presença do homem na arquibancada, Raducanu começou a chorar e se escondeu atrás da cadeira do juiz até que a segurança retirou o espectador, que mais tarde acabou sendo banido dos torneios da WTA.

sev/gbv/ma/aam/cb