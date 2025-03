Mais de meio milhão de crianças no Iêmen sofrem da forma mais mortal de desnutrição, diz Unicef

Mais de meio milhão de crianças no Iêmen sofrem da forma mais mortal de desnutrição, alertou o Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) nesta terça-feira (25).

O conflito no Iêmen é "uma crise caracterizada pela fome, pela privação e, hoje, por uma escalada preocupante", declarou à imprensa o representante do Unicef no Iêmen, Peter Hawkins.

"Uma em cada duas crianças menores de cinco anos sofre de desnutrição aguda", disse na capital do Iêmen, Sanaa. Destas, "mais de 537.000 sofrem de desnutrição aguda severa", a mais mortal, acrescentou.

Este é "um estado atroz que coloca suas vidas em risco e que é totalmente possível de prevenir", destacou Hawkins.

Igualmente alarmante, 1,4 milhão de mulheres grávidas ou lactantes sofrem de desnutrição", disse ele, e "mais da metade da população depende da ajuda humanitária para sobreviver".

A guerra no Iêmen deixou, desde 2014, centenas de milhares de mortos e provocou uma das piores crises humanitárias do mundo, segundo a ONU.

A agência das Nações Unidas precisa de 157 milhões de dólares (R$ 901 milhões) adicionais para 2025, indicou Hawkins.

