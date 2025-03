Inglaterra vence Letônia (3-0) nas eliminatórias europeias

A Inglaterra derrotou a Letônia por 3 a 0 nesta segunda-feira (24), em Wembley, em jogo válido pelas eliminatórias europeias para a Copa do Mundo de 2026, marcando a segunda vitória do técnico Thomas Tuchel em dois jogos à frente dos 'Three Lions'.

Depois da estreia tranquila contra a Albânia (vitória por 2 a 0) na estreia, os ingleses tampouco sofreram contra a seleção da letônia, que ocupa a 140ª posição no ranking da Fifa, mas demoraram mais do que o esperado para abrir o placar.

O lateral-direito Reece James, titular pela primeira vez desde 2022 com a seleção inglesa, marcou o primeiro em bela cobrança de falta (38').

O capitão Harry Kane fez seu segundo gol em dois jogos depois de receber boa assistência de Declan Rice (68'), e Eberechi Eze, que começou no banco e entrou no segundo tempo, fechar a conta (76').

