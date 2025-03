Thiago Motta se despede da Juventus: 'vivi momentos intensos'

O técnico ítalo-brasileiro Thiago Motta, demitido da Juventus no fim de semana após uma passagem de oito meses, se despediu em mensagem publicada no site do clube nesta segunda-feira (24).

"Vivi momentos intensos, sempre enfrentados com determinação máxima e a vontade de melhorar a cada dia", afirmou Motta no texto.

"Agradeço à diretoria por me dar a oportunidade de fazer parte deste grande clube, a todas as pessoas do clube que me apoiaram no trabalho diário, aos jogadores pelo trabalho duro e comprometimento desde o primeiro dia juntos", continuou.

"Desejo aos torcedores e à Juventus o melhor para o futuro", concluiu.

Sob o comando de Thiago Motta, que chegou em julho do ano passado após duas temporadas no Bologna, a Juve foi eliminada em fevereiro da Liga dos Campeões e da Copa da Itália, da qual era a defensora do título.

No Campeonato Italiano, o time 'bianconero' ocupa a quinta colocação a 12 pontos da líder, a Inter de Milão, e está um ponto atrás do Milan (4º), que fecha a zona de classificação para a próxima Champions.

Para garantir esta quarta colocação, crucial para as finanças do clube, a Juventus anunciou para o lugar de Thiago Motta o técnico croata Igor Tudor, ex-jogador da equipe e auxiliar de Andrea Pirlo na temporada 2020-2021.

A diretoria não divulgou a duração do contrato de Tudor, mas segundo a imprensa italiana, o vínculo vai até o final da temporada, sem opção de renovação automática mesmo se a equipe conseguir a classificação para a Liga dos Campeões.

