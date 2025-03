México descarta indícios de 'campo de extermínio' em propriedade do narco

O governo do México disse, nesta segunda-feira (24) que não foram encontrados indícios de um "campo de extermínio" em um suposto centro de treinamento do narcotráfico descoberto no início de março no oeste do país.

Omar García Harfuch, secretário de Segurança federal, disse à imprensa que segundo as declarações de um suposto operador do lugar detido dias atrás, o local era um "centro de treinamento" do crime organizado.

"Confirmamos que se tratava de um centro de treinamento. Até o momento não temos nenhum indício (...) de que tenha sido um campo de extermínio", disse o funcionário durante a coletiva de imprensa matutina da presidente Claudia Sheinbaum.

No entanto, García Harfuch assegurou que segundo esta testemunha, pessoas que resistiam ao recrutamento eram assassinadas.

O coletivo de busca Guerreros Buscadores de Jalisco relatou em 5 de março que encontrou roupas e restos de esqueletos queimados nessa propriedade no município de Teuchitlán.

Em 11 de março, um comunicado realizado por dezenas de coletivos de busca descreveu o lugar como um "campo de treinamento e extermínio".

A Procuradoria-Geral mexicana irá assumir este caso que estava nas mãos da procuradoria do estado de Jalisco.

