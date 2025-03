França bate Croácia nos pênaltis e vai enfrentar Espanha nas semis da Liga das Nações

A França venceu a Croácia nos pênaltis (5-4) e se classificou para a 'Final Four' da Liga das Nações, que será disputada em junho contra a Espanha, neste domingo (23) no Stade de France, num duelo em que venceu por 2 a 0, deixando tudo igual no placar agregado.

Os 'Bleus' equilibraram a desvantagem após a derrota (2-0) sofrida em Split na quinta-feira com gols de Michael Olise, de cobrança de falta direta (52'), e Ousmane Dembélé (80').

O placar não mudou na prorrogação e nos pênaltis o zagueiro do Bayern de Munique, Dayot Upamecano, converteu a cobrança decisiva para os franceses.

O goleiro Mike Maignan, com duas defesas, foi o herói da noite, comemorada em grande estilo no Stade de France carente de alegrias de uma vice-campeã mundial que não se reerguia desde a Euro 2024.

"Nos pênaltis temos um goleiro que faz a diferença... Estávamos convencidos de que tínhamos os ingredientes para virar. Tivemos um excelente ambiente e conectamos os torcedores à equipe", disse o capitão francês Kylian Mbappé.

Na 'Final Four', que será disputada na Alemanha que eliminou a Itália neste domingo, a França jogará no dia 5 de junho, em Stuttgart, contra a Espanha, que também venceu a Holanda nos pênaltis, em Valência.

Além disso, com esta vitória a seleção francesa inicia em setembro as Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026, num grupo D que é completado por Ucrânia, Islândia e Azerbaijão.

A Croácia começará a jogar em junho na chave L junto com República Tcheca, Montenegro, Ilhas Faroe e Gibraltar.

- Olise decisivo -

Com a necessidade urgente de mudar sua imagem em casa após a derrota em Split, na quinta-feira, a França partiu para o ataque no primeiro tempo, embora sem sucesso.

Dominantes, os 'Blues' multiplicaram os cruzamentos para a área, mas sem conseguir acertar o gol nas finalizações. A melhor chance foi um lance em que Bradley Barcola desperdiçou ao ficar cara a cara com o goleiro Dominik Livakovic.

Já no segundo tempo, o primeiro gol da França veio com uma cobrança de falta precisa no canto superior da área tocada por Olise com o pé esquerdo para abrir sua conta como artilheiro internacional em seu quinto jogo.

O meia-atacante do Bayern de Munique, em sua primeira grande atuação como titular dos 'Bleus', ainda deu a assistência para o 2 a 0: tabelou com Mbappé e seu passe da direita encontrou Dembélé, que marcou com a precisão que vem exibindo em 2025.

O jogador do PSG marcou 23 gols em 18 jogos desde 1º de janeiro, sendo o atacante mais prolífico das principais ligas europeias.

- Homenagem a Giroud -

Antes do duelo deste domingo, Olivier Giroud, maior artilheiro de todos os tempos da seleção francesa com 57 gols em 137 jogos, aposentado da seleção após a Euro-2024 na Alemanha, recebeu uma homenagem.

Giroud joga atualmente no Los Angeles Galaxy ao lado de seu ex-capitão Hugo Lloris. Outro campeão mundial de 2018, Antoine Griezmann, receberá uma homenagem semelhante, informou a Federação Francesa de Futebol.

- Confrontos das semifinais:

4 de junho (em Munique): Alemanha - Portugal

5 de junho (em Stuttgart): Espanha - França

Final em 8 de junho em Munique

