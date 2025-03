Após vencer Indian Wells, Draper é eliminado em sua estreia no Masters 1000 de Miami

O tenista britânico Jack Draper, que no domingo passado se sagrou campeão em Indian Wells, perdeu neste sábado (22) na estreia no Masters 1000 de Miami para o tcheco Jakub Mensik, de 19 anos.

O promissor Mensik, número 54 do ranking da ATP, surpreendeu Draper (7º) vencendo com parciais de 7-6 (7/2) e 7-6 (7/3) nesta partida da segunda rodada em Miami.

A eliminação do britânico ocorre um dia depois da derrota do espanhol Carlos Alcaraz, principal rival que Draper derrotou em Indian Wells a caminho do seu primeiro título de Masters 1000.

Draper, que estreou esta semana no top 10 do ranking mundial, é o primeiro campeão de Indian Wells a perder na estreia subsequente em Miami desde o austríaco Dominic Thiem em 2019.

