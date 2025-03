Valencia faz 2 e Equador vence Venezuela (2-1) nas Eliminatórias

Com dois gols do atacante Enner Valencia, do Internacional, o Equador venceu a Venezuela por 2 a 1 nesta sexta-feira (21), em Quito, pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026.

Dominantes, os equatorianos já venciam por 2 a 0 no início do primeiro tempo com os dois gols de Valencia (39' e 46').

O atacante de 35 anos, maior artilheiro da história da seleção do Equador, poderia ter feito o terceiro com um pênalti que ele mesmo sofreu, mas sua cobrança parou nas mãos do goleiro Rafael Romo (69').

A Venezuela diminuiu na reta final com o atacante Jhoner Cádiz (90'+1) e pressionou durante os acréscimos pelo empate, mas a reação parou por aí.

Com a vitória, o Equador sobe provisoriamente para vice-liderança das Eliminatórias, à espera do resultado do clássico entre o Uruguai (3º) e a líder Argentina, que se enfrentam em Montevidéu.

Por sua vez, a Venezuela se mantém na oitava colocação com 12 pontos, um atrás da Bolívia (7º), que ocupa a posição de repescagem, e a sete da Colômbia (6ª), que fecha a zona de classificação direta para o Mundial.

Na próxima terça-feira, pela 14ª rodada, os equatorianos vão a Santiago para enfrentar o Chile, enquanto os venezuelanos recebem a seleção do Peru.

- Escalações:

Equador: Hernán Galíndez - Joel Ordóñez (John Yeboah, 62'), Félix Torres, William Pacho, Pervis Estupiñán - Gonzalo Plata (Denil Castillo, 90'+3), Moisés Caicedo, Franco Palma, Pedro Vite (Sebastián Méndez, 90'+3), Janner Corozo (John Mercado, 62') - Enner Valencia (Kevin Rodríguez, 84'). Técnico: Sebastián Beccacece.

Venezuela: Rafael Romo - Alexander González, Nahuel Ferraresi, Josua Mejías, Christian Makoun - Telasco Segovia (Freddy Vargas, 61' - Jan Hurtado, 77'), Cristian Cásseres Jr, Jesús Bueno (Tomás Rincón, 46') - Eduard Bello, Salomón Rondón (Jhoner Cadiz, 61'), Gleiker Mendoza (Yeferson Soteldo, 46'). Técnico: Fernando Batista.

