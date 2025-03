Ataque jihadista deixa 44 civis mortos no Níger

Quarenta e quatro civis morreram nesta sexta-feira (21) em um ataque jihadista no sudoeste do Níger, anunciou o Ministério do Interior deste país da África Ocidental em um comunicado divulgado pela televisão estatal Télé Sahel.

"O povo de Fonbita, na comuna rural de Kokorou, foi alvo de um bárbaro ataque dos terroristas do EIS" (Estado Islâmico do Saara), cujo alvo era uma mesquita, segundo a mesma fonte.

O ministério relatou "44 mártires, todos civis, e 13 feridos, 4 deles gravemente", e declarou um período de luto nacional de 72 horas a partir de sábado.

