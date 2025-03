Trump sugere prender em El Salvador quem queimar carros da Tesla

O presidente americano, Donald Trump, sugeriu, nesta sexta-feira (21), enviar às prisões de El Salvador os "terroristas" que queimam carros da Tesla, a marca de seu aliado bilionário Elon Musk.

"Espero com ansiedade ver esses terroristas depravados receberem sentenças de 20 anos de prisão pelo que estão fazendo com Elon Musk e com a Tesla", escreveu Trump em sua plataforma Truth Social.

"Talvez possam cumpri-las nas prisões de El Salvador, que recentemente se tornaram famosas por suas excelentes condições", acrescentou.

Segundo a ONG Human Rights Watch (HRW), "as pessoas presas no sistema penitenciário de El Salvador são isoladas do mundo exterior e a elas é negado qualquer recurso legal".

No último fim de semana, o republicano enviou mais de 200 supostos membros da gangue venezuelana Tren de Aragua e da M-13 de El Salvador para serem presos.

A medida causou uma grande confusão porque um juiz federal suspendeu temporariamente a expulsão de migrantes em virtude de uma lei de guerra do século XVIII. O governo afirma ter cumprido a ordem a partir do momento em que o juiz a colocou por escrito.

As declarações de Trump são mais uma demonstração de seu apoio a Musk, o rosto visível do Departamento de Eficiência Governamental (Doge) que realiza um corte drástico do gasto federal com demissões maciças.

Várias concessionárias da Tesla em todo o país foram vandalizadas nas últimas semanas e o preço das ações da companhia despencou.

Esta semana, a procuradora-geral Pam Bond qualificou o vandalismo contra a propriedade da Tesla como "terrorismo interno" em uma demonstração pública de apoio a Musk, o homem mais rico do mundo.

Nesta sexta, ela anunciou a apresentação de acusações não especificadas contra três pessoas acusadas de atacar veículos da Tesla, que podem pegar entre cinco e 20 anos de prisão.

Os três acusados, que não foram identificados, "enfrentarão todo o peso da lei" por usar coquetéis molotov para incendiar veículos Tesla e estações de carga no Oregon, Colorado e Carolina do Sul, segundo o Departamento de Justiça.

Na semana passada, Trump demonstrou seu apoio a Musk, "tratado de forma muito injusta", segundo ele, expondo carros da Tesla nos jardins da Casa Branca, além de anunciar a compra de um.

