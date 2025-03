Terremoto de magnitude 6,2 atinge o sudoeste do Panamá sem deixar vítimas

Um terremoto de magnitude 6,2 atingiu o sudoeste do Panamá, nesta sexta-feira (21), sem deixar vítimas ou causar danos materiais, informaram o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS) e fontes oficiais panamenhas, que descartaram a emissão de alertas de tsunami.

O tremor ocorreu às 09h50 locais (11h50 de Brasília) e teve seu epicentro nas águas do oceano Pacífico, 123 km ao sudeste da costa de Burica, a uma profundidade de 10km, indicou o USGS.

De acordo com informações da imprensa local, o terremoto foi sentido em várias províncias do oeste do Panamá, mas foi imperceptível na capital. As autoridades não relataram vítimas ou danos.

"Estamos mantendo o monitoramento em todas as áreas. Não há relatos de nenhum tipo de situação adversa [...] ou tsunami", disse o diretor do Sistema Nacional de Proteção Civil do Panamá, Omar Smith Gallardo, em um vídeo publicado na rede social X.

A agência de proteção civil informou que algumas pessoas evacuaram alguns edifícios em Bocas del Toro, Herrera e Chiriquí, na fronteira com a Costa Rica.

