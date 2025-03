Hamilton faz a pole da corrida sprint do GP da China; Bortoleto é 14º

Lewis Hamilton e a Ferrari conseguiram seu primeiro sucesso em conjunto com a pole position para a corrida sprint do Grande Prêmio da China de Fórmula 1, depois que o piloto britânico foi o mais rápido no treino classificatório disputado nesta sexta-feira (21), em Xangai.

"Não acredito que conseguimos a pole", declarou Hamilton.

A surpresa do heptacampeão mundial tem justificativa. No fim de semana passado, no GP da Austrália, a Ferrari ficou muito atrás da McLaren, que no único treino livre na China, antes da classificação da sprint, teve o melhor tempo com Lando Norris, com mais de quatro décimos de segundo de vantagem sobre Charles Leclerc (Ferrari).

"A última corrida foi um desastre, mas sabíamos que o carro era melhor", acrescentou a prova da semana passada, que marcou sua estreia pela Ferrari com uma discreta décima posição.

Hamilton terá a companhia do holandês Max Verstappen (Red Bull) na primeira fila, em segundo, com Oscar Piastri (McLaren), Charles Leclerc e George Russell (Mercedes) completando o Top 5.

O brasileiro Gabriel Bortoleto (Sauber), que na Austrália abandonou em acidente, vai largar na 14ª posição, à frente de seu companheiro de equipe, o veterano alemão Nico Hülkenberg, que foi o 19º.

Para somar seus primeiros pontos na temporada, Bortoleto terá que chegar pelo menos em oitavo.

-- Grid de largada da corrida sprint do Grande Prêmio da China de Fórmula 1:

1a. fila

Lewis Hamilton (GBR/Ferrari)

Max Verstappen (HOL/Red Bull)

2a. fila

Oscar Piastri (AUS/McLaren)

Charles Leclerc (MON/Ferrari)

3a. fila

George Russell (GBR/Mercedes)

Lando Norris (GBR/McLaren)

4a. fila

Kimi Antonelli (ITA/Mercedes)

Yuki Tsunoda (JAP/RB)

5a. fila

Alex Albon (TAI/Williams)

Lance Stroll (CAN/Aston Martin)

6a. fila

Fernando Alonso (ESP/Aston Martin)

Oliver Bearman (GBR/Haas)

7a. fila

Carlos Sainz (ESP/Williams)

Gabriel Bortoleto (BRA/Sauber)

8a. fila

Isack Hadjar (FRA/RB)

Jack Doohan (AUS/Alpine)

9a. fila

Pierre Gasly (FRA/Alpine)

Esteban Ocon (FRA/Haas)

10a. fila

Nico Hulkenberg (ALE/Sauber)

Liam Lawson (NZL/Red Bull)

hdy/ig/mcd/meb/cb/dd