Novo primeiro-ministro canadense convocará eleições antecipadas para 28 de abril

O novo primeiro-ministro do Canadá, Mark Carney, convocará no domingo eleições parlamentares antecipadas que devem acontecer em 28 de abril, informou à AFP uma fonte do governo nesta quinta-feira.

Carney, que assumiu na semana passada o cargo de chefe de Governo em substituição a Justin Trudeau, aspira obter a maioria parlamentar para seu Partido Liberal em um momento de grande tensão na relação com os Estados Unidos.

