Liga das Nações estreia suas quartas de final com clássicos europeus

A edição 2025 da Liga das Nações apresenta a sua grande novidade, as quartas de final, ida e volta na quinta e no domingo, com quatro duelos com sabor de clássicos europeus, entre elas a atual campeã Espanha contra a Holanda num ‘remake’ da final da Copa do Mundo de 2010.

O torneio disputado na África do Sul foi vencido por 'La Roja', no auge de uma era de ouro que incluiu dois títulos da Eurocopa (2008 e 2012).

A seleção, agora comandada por Luis de la Fuente, vive um novo ciclo triunfante, tendo conquistado a Liga das Nações em 2023 e a Eurocopa em 2024.

Além de Espanha-Holanda, as quartas de final da Liga das Nações incluem o confronto entre tetracampeãs Alemanha-Itália, um duelo França-Croácia, final da Copa do Mundo de 2018, além da seleção de Portugal, do incansável Cristiano Ronaldo, contra a Dinamarca.

Todas as partidas começarão às 16h45 (horário de Brasília).

A primeira pausa internacional de 2025 inclui também na Europa os duelos de promoção entre as diferentes divisões da Liga das Nações, assim como os primeiros jogos das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026.

- Quinta de Lamine -

A Espanha, impulsionada pelo seu fenômeno Lamine Yamal, de 17 anos, quer mais. A um ano da Copa do Mundo, a seleção que domina o continente luta pelo terceiro título consecutivo. Vai disputar o jogo de ida em Roterdã e fechará o confronto em Valência.

Além de Yamal, a 'coluna vertebral' da Roja continua sendo o Barça, numa lista que inclui Pau Cubarsí, Pedri, Dani Olmo e Ferran Torres, além de Iñigo Martínez e Marc Casadó, os dois últimos ausentes por problemas físicos.

De la Fuente falou sobre Pedri, um dos principais jogadores do Barça: "Ele está num momento de maturidade e rendimento como não teve até agora. É muito importante porque nos dá muita versatilidade. Vemos ele em posições mais avançadas, no seu clube. Ele está jogando um pouco mais atrás e também faz isso muito bem".

- Duelo entre possíveis anfitriões -

Alemanha e Itália duelam com o incentivo de que o vencedor, além de disputar o 'Final Four', será anfitrião das semifinais e da final.

A Alemanha visita a Itália, em eterna reconstrução depois de ficar de fora das duas últimas Copas do Mundo, em San Siro, nesta quinta-feira. Três dias depois, a partida de volta acontecerá no emblemático Westfalenstadion, em Dortmund.

As semifinais da Liga das Nações estão marcadas para 4 e 5 de junho. A final para o dia 8.

- Deschamps começa a se despedir -

A França, por sua vez, inicia a reta final da era de Didier Deschamps como técnico. O grande líder da seleção francesa que venceu a Copa do Mundo de 2018 e foi finalista em 2022 anunciou em janeiro que a próxima edição da Copa do Mundo, em 2026, será sua despedida.

Deschamps, também capitão da seleção que venceu o primeiro Mundial da França, em 1998, terá passado 14 anos à frente da seleção na qual Kylian Mbappé agora usa a braçadeira.

"Todas as coisas boas chegam ao fim e é preciso saber quando parar", disse Deschamps, cujo substituto poderá ser Zinedine Zidane, cogitado para o cargo.

Apesar de já ter completado 40 anos, Cristiano Ronaldo não parece ter a intenção de se despedir do futebol, pelo menos imediatamente, e no confronto de ida e volta contra a Dinamarca poderá chegar às 219 partidas vestindo a camisa de Portugal... e tudo indica que continuará a liderar a seleção portuguesa na Copa do Mundo do próximo ano.

- Tuchel estreia como técnico da Inglaterra -

Enquanto Deschamps começa a se despedir dos 'Bleus', Thomas Tuchel faz sua estreia no comando da Inglaterra, no início da campanha nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026.

O técnico alemão, conhecido por seu temperamento intempestivo após dirigir Chelsea, PSG e Bayern de Munique, encara o infinito jejum de títulos dos inventores do futebol, que não conquistam um título importante desde a Copa do Mundo de 1966, em casa.

"Emocionante e um pouco surreal. É uma grande honra e estou muito orgulhoso", disse Tuchel, que quer que a sua equipe jogue com o selo de qualidade da Premier League: "Acho que devemos ser corajosos o suficiente para jogar como uma seleção inglesa e não tentar copiar o estilo de outras nações".

Ele terá um batismo de fogo relativamente tranquilo, recebendo a Albânia em Wembley na sexta-feira e a Letônia três dias depois.

-- Programação das quartas de final da Liga das Nações (horário de Brasília):

- Jogos de ida (quinta-feira, 16h45):

Itália - Alemanha

Dinamarca - Portugal

Croácia - França

Holanda - Espanha

- Jogos de volta (domingo, 16h45):

Alemanha - Itália

Portugal - Dinamarca

França - Croácia

Espanha - Holanda

nf/dj/pm/mcd/aam