Fed mantém taxas de juros, mas rebaixa previsões de crescimento e inflação nos EUA

O Federal Reserve (Fed, banco central dos EUA) manteve suas taxas de juros inalteradas nesta quarta-feira (19), conforme esperado pelo mercado, mas alertou sobre uma maior "incerteza" no país e rebaixou suas previsões de crescimento e inflação.

"A incerteza sobre as perspectivas econômicas aumentou", afirmou o comunicado do Fed, que mantém sua expectativa de realizar dois cortes nas taxas ao longo do ano. Nesse contexto, o Fed reduziu sua previsão de crescimento para 2025 para 1,7% e elevou a projeção de inflação para 2,7%.

