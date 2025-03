Rebeldes huthis reivindicam quarto ataque a navios militares dos EUA

Apoiados pelo Irã, rebeldes huthis do Iêmen reivindicaram nesta quarta-feira (19) a autoria do quarto ataque em 72 horas contra navios militares dos Estados Unidos no Mar Vermelho.

Um porta-voz militar dos huthis publicou no aplicativo Telegram que a operação incluiu "mísseis de cruzeiro e drones contra o porta-aviões USS Harry Truman e navios militares inimigos".

Os rebeldes "detectaram movimentos militares hostis no Mar Vermelho com a intenção de lançar um ataque aéreo em larga escala contra o nosso país", afirmou o porta-voz. Em resposta, foram disparados mísseis e aviões não tripulados contra o porta-aviões e outros navios, "o que permitiu frustrar e derrotar esse ataque". As forças americanas não reagiram à declaração.

Desde o início do conflito na Faixa de Gaza, em outubro de 2023, rebeldes iemenitas realizam ataques com mísseis contra Israel e navios americanos e britânicos, em solidariedade aos palestinos.

