Wall Street fecha no vermelho diante de incertezas comerciais e geopolíticas

A Bolsa de Valores de Nova York fechou em baixa nesta terça-feira (18), sem convicção diante da instabilidade comercial, econômica e geopolítica, à espera da decisão do Federal Reserve (Fed, banco central americano) de quarta-feira sobre suas taxas de juros.

O índice principal, o industrial Dow Jones, caiu 0,62%, para 41.581,31 pontos, enquanto o tecnológico Nasdaq baixou 1,71% (17.504,12) e o ampliado S&P 500, 1,07%, para 5.614,66 unidades.

Os índices ficaram no vermelho durante toda a sessão, no primeiro dia da reunião de dois dias do Fed.

As ações haviam subido nos últimos dois dias, recuperando-se parcialmente das quedas das últimas semanas, já que os dados econômicos divergentes e a incerteza sobre as políticas comerciais do governo de Donald Trump por sua guerra tarifária geraram discussões sobre uma recessão para a economia americana.

"As notícias sobre a situação política continuam muito incertas", declarou Tom Cahill, da Ventura Wealth Management. "Não acho que haja novidades esta semana que possam animar o mercado."

Há ainda o fator da instabilidade geopolítica internacional.

Cahill também destacou a preocupação com o prazo de 2 de abril, quando se espera que o governo Trump anuncie uma nova série de tarifas.

As conversas de Trump com o presidente russo, Vladimir Putin, não alcançaram um cessar-fogo no conflito da Ucrânia, o que levou o presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, a prometer que os combates continuariam no oblast (região administrativa) russo de Kursk.

Enquanto isso, Israel retomou nesta terça-feira os bombardeios em Gaza, seu ataque mais mortal desde que entrou em vigor o cessar-fogo de 19 de janeiro.

Além disso, espera-se que o Fed mantenha na quarta-feira as taxas de juros atuais, mas os comentários do banco central serão analisados minuciosamente por suas opiniões sobre o crescimento do PIB e a inflação.

